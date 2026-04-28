زيادة كبيرة في أسعار البنزين والجازولين في الخرطوم… والتسعيرة الجديدة تُربك السوق

رفعت السلطات في ولاية الخرطوم أسعار الوقود يوم الاثنين، في ثاني تعديل خلال أقل من أسبوعين، وفق ما أفاد به عاملون في محطات الوقود.

وبحسب الأسعار الجديدة، بلغ سعر جالون البنزين نحو 27,000 جنيه، بينما وصل جالون الجازولين إلى 36,500 جنيه. وأظهرت التسعيرة المحدثة ارتفاع سعر لتر البنزين إلى 5,999 جنيهاً مقارنة بـ 5,189 جنيهاً، فيما صعد سعر لتر الجازولين إلى 8,109 جنيهات بعد أن كان 7,333 جنيهاً.

وقال عمال في محطات بأم درمان إن إدارة النقل والبترول عمّمت الأسعار عبر منشور رسمي، دون تقديم توضيحات حول أسباب الزيادة. وأشاروا إلى أن الجهات الرقابية، بما فيها الأمن الاقتصادي ومباحث التموين، كثفت حملاتها على المحطات بعد بدء العمل بالتسعيرة الجديدة.

وذكر مصدر في وزارة الطاقة أن الزيادة مرتبطة بارتفاع الأسعار العالمية، نافياً وجود تدخل مباشر من وزارتي الطاقة أو المالية في تحديد الأسعار، ومشيراً إلى أن السوق المحلية تعتمد حالياً على آلية العرض والطلب.

وتزامنت الزيادة مع رفع سعر الدولار الجمركي، في وقت تجاوز فيه سعر الدولار في السوق الموازية 4,000 جنيه، وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

