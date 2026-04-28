تصاعد هجمات المسيّرات في دارفور… مخيم الحميدية أحدث المواقع المستهدفة

أصيب عدد من النازحين في مخيم الحميدية بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور، الاثنين، جراء ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت أحد مربعات المخيم، وفق ما أفاد به شهود ومصادر طبية.

وقال مصدر طبي في مستشفى زالنجي التعليمي إن 15 نازحاً نُقلوا إلى المستشفى، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، مشيراً إلى أن بعض الإصابات خطيرة وتستدعي تدخلاً جراحياً. وأضاف أن من بين الحالات الحرجة سيدة تبلغ 77 عاماً أصيبت بشظايا.

وذكر شهود أن الهجوم استهدف مربع 4 داخل المخيم، ما أدى إلى إصابات وتضرر أكثر من 5 منازل بشكل جزئي أو كامل.

وقال المتحدث باسم تنسيقية النازحين واللاجئين في دارفور، آدم رجال، إن الهجوم، الذي يُعتقد أنه نُفذ بطائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني، أسفر عن إصابة 15 شخصاً وتدمير منازل داخل المخيم.

ولم يصدر الجيش السوداني تعليقاً على الاتهامات، كما لم تتلقَّ وسائل الإعلام رداً رسمياً بشأن الحادثة.

وتشهد مناطق واسعة من السودان استخداماً متزايداً للطائرات المسيّرة منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، مع تسجيل هجمات متكررة على مناطق مدنية وعسكرية في ولايات دارفور.

سونا