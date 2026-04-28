قضية جديدة في السودان… صحفية تقاضي أبو عاقلة كيكل والنور قُبّة وتطالب بالتعويض

أعلنت الصحفية صباح أحمد الخضر أنها تعتزم تقديم بلاغات جنائية ضد أبو عاقلة كيكل والنور قُبّة، باعتبارهما قياديين سابقين في قوات الدعم السريع، وفق ما ذكرته في تصريح لها.

وقالت الخضر إن الخطوة تأتي على خلفية أضرار قالت إنها لحقت بها وبأسرتها خلال الفترة التي كانت فيها القوات تحت قيادة المذكورين.

وأوضحت أنها تعرضت للنزوح القسري لمدة 3 سنوات بعد مغادرتها منزلها، مشيرة إلى أن الظروف التي عاشتها أسرتها خلال تلك الفترة افتقرت إلى مقومات الاستقرار

وأضافت أن أبناءها فقدوا عاماً دراسياً كاملاً بسبب النزوح، وهو ما اعتبرته ضرراً مؤثراً على مسارهم التعليمي.

وذكرت الخضر أن منزلها تعرض لعمليات نهب شملت الأثاث والمقتنيات، مما أدى إلى تدهور وضعها المالي وفقدان مصادر دخلها.

وقالت إن الأوضاع التي مرت بها تسببت في تراجع صحتها وإصابتها بآلام وأمراض مرتبطة بظروف النزوح، إضافة إلى آثار نفسية وصفتها بأنها نتجت عن التعرض المستمر لأجواء الحرب.

وأكدت أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن وجود المتهمين داخل السودان يتيح لها متابعة القضية أمام الجهات المختصة.

وأضافت أن العريضة الجنائية قد تشمل أسماء أخرى من القوات نفسها في حال ثبوت تورطهم في الانتهاكات التي تتحدث عنها.

وقالت إنها ستطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وبأسرتها.

