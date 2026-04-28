وزير المعادن يبحث مع رئيس الأركان حماية موارد السودان

في مشهد يعكس تداخل الملفات الاقتصادية مع القضايا الأمنية، عقد وزير المعادن نور الدائم طه لقاءً مع الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة، جرى خلاله بحث التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني باعتباره جزءاً لا ينفصل عن منظومة الأمن القومي.

الوزير أوضح أن النقاش تركز على أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان حماية موارد السودان واستغلالها بالشكل الأمثل، بما يسهم في دعم صمود الشعب وترسيخ مسار الاستقرار والسلام والتنمية. وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات المدنية والعسكرية، لضمان إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني.

هذا اللقاء يأتي في وقت حساس تمر به البلاد، حيث تتقاطع الملفات الاقتصادية مع التحديات الأمنية، ما يجعل إدارة الموارد الطبيعية قضية محورية في مسار الاستقرار السياسي والاجتماعي.

الانتباهة