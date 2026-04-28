تغيير إداري جديد… تعيين نتلينا يعقوب أبو كنونة في منصب قيادي

أصدر مجلس الوزراء الانتقالي القرار رقم 87 لسنة 2026 بإعفاء الأمين العام للمجلس الأعلى للسلم الاجتماعي وتعيين بديل له.

وقال المجلس إن القرار استند إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وتعديلاتها، إضافة إلى المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2020 والقرارات المنظمة لعمل الجهاز التنفيذي.

ونص القرار على إنهاء تكليف عالية حسن أبونا من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للسلم الاجتماعي.

كما تضمن القرار تعيين نتلينا يعقوب أبو كنونة في المنصب ذاته، على أن تباشر مهامها فور صدور القرار.

ووجّه مجلس الوزراء وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

