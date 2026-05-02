طالبتان قطريتان تطوران تطبيقاً ذكياً يكشف الجلوكوما

طورت طالبتان قطريتان تطبيقًا ذكيًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل صور العين والكشف المبكر عن مرض الجلوكوما، بدقة تصل إلى 99%، في خطوة تهدف إلى المساهمة في حماية البصر والحد من تطور المرض. ونفذت هذا المشروع البحثي الطالبتان شيخة ناصر عبد الله العجمي وسعيدة حمد جاسم البحر من مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات، بإشراف المعلمة أسماء عماد الدين. ويعتمد التطبيق على تحليل صور قاع العين باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح الكشف المبكر عن مؤشرات الجلوكوما بطريقة سهلة وسريعة. ويهدف المشروع إلى بناء نموذج ذكاء اصطناعي موثوق، وتقييم نتائجه مقارنة بالبيانات السريرية المعتمدة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر والتدخل العلاجي.وأظهرت نتائج المشروع فاعلية عالية للنظام في تحليل صور قاع العين وتحديد مؤشرات الإصابة بالجلوكوما، محققًا دقة تصل إلى 99%. وتشير الدراسات إلى وجود نحو 80 مليون مصاب بالجلوكوما حول العالم، لا يعلم نصفهم بإصابتهم، فيما يُقدّر عدد المصابين في قطر بنحو 5,641 شخصًا فوق سن الأربعين. وأكدت الطالبتان أن التطبيق يتيح إجراء فحص أولي للعين من المنزل دون الحاجة إلى زيارة المستشفى، من خلال التقاط صورة للعين باستخدام الهاتف الذكي مع عدسة مخصصة، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الصورة واكتشاف المؤشرات المرضية خلال ثوانٍ. وأضافتا أن تطوير التطبيق تم بالتعاون مع أطباء مختصين في طب العيون لضمان دقة النتائج، مشيرتين إلى أنه يمثل حلًا عمليًا لكبار السن أو الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في التنقل. ويعمل التطبيق من خلال خطوات بسيطة تبدأ بتحميله على الهاتف الذكي وتسجيل الدخول، ثم تثبيت العدسة المخصصة على الكاميرا لالتقاط صورة دقيقة لشبكية العين، ليقوم النظام بتحليل الصورة فورًا وتقديم تقرير شامل يتضمن النتيجة وتوصية بزيارة الطبيب عند الحاجة.

