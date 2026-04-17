روسيا تبدأ إنتاج أول زورق مسيّر في العالم يتم التحكم به بكابلات الألياف الضوئية

أعلن مصنع “أوشكوينيك” الروسي عن بدء الإنتاج التسلسلي لزوارق “سكورلوبا” (الصدفة)، والتي تعتبر أول زوارق مسيرة من نوعها في العالم يتم التحكم بها عبر كابلات الألياف الضوئية.

وأشار يفغيني ماندلشتام، مستشار المدير العام للمصنع إلى أن روسيا حققت نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا العسكرية البحرية من خلال إنتاج هذه الزوارق، فالتحكم من خلال كابلات الألياف الضوئية يجعلها محصنة ضد التشويش ووسائل الحرب الإلكترونية.

وقال ماندلشتام في تصريح له حول الموضوع:” المشروع دخل في دورة تطوير متسارعة، متجاوزا المرحلة المطولة لتطوير النماذج الأولية الفردية، وقد تم تصنيع أول عشرين زورقا وفقا لوثائق الإنتاج التسلسلي المعتمدة، وبينما تبقى النماذج الأجنبية المماثلة نماذج أولية لسنوات، انطلق الإنتاج الروسي لهذه الزوارق مباشرة على خط التجميع”.

لا يقتصر الابتكار وفقا لماندلشتام على سرعة الإنتاج فحسب، بل يمتد إلى أنظمة التحكم الفريدة وهندسة سلسلة التوريد السرية، حيث صمم مخطط بناء الزورق بحيث لا يمتلك حتى موردو القطع أي معلومات عن الوجهة النهائية لمنتجاتهم.

ويمكن الاعتماد على زورق ” سكورلوبا” لتنفيذ مهام مختلفة لصالح القوات البحرية، إذ يمكن استعماله كزورق انتحاري، أو لاعتراض الزوارق الانتحارية المعادية، أو في عمليات الاستطلاع والرصد البحري، أو حمل الطائرات المسيَرة.

المصدر: alternathistory.ru + روسيا اليوم