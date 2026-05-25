مسبار “سايكي” يلتقط صورا جديدة مدهشة للمريخ

التقط مسبار “سايكي” التابع لوكالة “ناسا” مجموعة من الصور المدهشة للكوكب الأحمر في أثناء تنفيذه مناورة للاقتراب منه بغية الحصول على “دفعة جاذبية” نحو وجهته النهائية.وكان المسبار في طريقه إلى الكويكب المعدني العملاق “16 سايكي” (16 Psyche)، في رحلة تستغرق ست سنوات بدأت في أكتوبر 2023.

وخلال اقترابه من المريخ، مر المسبار على مسافة قريبة جدا من سطحه بلغت 4500 كيلومتر فقط تقريبا (أي ما يعادل 2800 ميل)، وهو ما جعله أقرب إلى الكوكب من أقماره الطبيعية نفسها.

وعند أقرب نقطة اقتراب، التقط “سايكي” صورة لفوهة ضخمة تعرف باسم “هيغنز” (Huygens)، ويبلغ قطرها 467 كيلومترا (ما يعادل 290 ميلا)، وتتميز بشكلها المزدوج الحلقة.

وتظهر الصورة بألوان مختلفة تعكس تنوع تركيب الغبار والرمال والصخور على سطح المريخ، لكن ناسا أوضحت أنها قامت بتعزيز هذه الألوان لجعلها أكثر وضوحا للعين المجردة.

كما تمكن المسبار من تصوير القطب الجنوبي للمريخ بدقة عالية بعد تجاوزه أقرب نقطة. وتظهر الصورة حقلا شاسعا من الجليد المائي الذي يبقى موجودا طوال العام، ويبدو كنقطة مضيئة في الصورة.وقبل كل هذه الصور، التقط المسبار مشهدا آخر جميلا للمريخ وهو يبدو على شكل هلال مضيء، تماما كما بدا للمركبة وهي تقترب من الكوكب من علو كبير.

ويقول العلماء في ناسا إن هذا الهلال بدا أكثر سطوعا وامتدادا من سطح المريخ نفسه، والسبب هو أن ضوء الشمس لم ينعكس فقط عن سطح الكوكب، بل أيضا عن الغبار الكثيف في الغلاف الجوي المريخي.

وبعد هذه المناورة الناجحة، سيستعين “سايكي” بنظام الدفع الكهربائي الشمسي الخاص به لمواصلة رحلته الطويلة.

ومن المتوقع أن يصل إلى الكويكب الذي يحمل اسمه في عام 2029، حيث سيدور حوله لمدة عامين لدراسته. ويعد الكويكب “16 سايكي” أكبر كويكب معدني معروف في نظامنا الشمسي، ويعتقد العلماء أن دراسة متأنية له قد تكشف أسرارا مهمة حول كيفية تكون نواة كوكب الأرض نفسه.

First stop, Mars. Next stop, Psyche 📍 On May 15, our Psyche spacecraft swung by Mars on its way to its next destination: a metal-rich asteroid also named Psyche. The Red Planet gave the spacecraft a 1,000-mph speed boost and provided some stunning photos as well! pic.twitter.com/1DMvCgH0Lf — NASA (@NASA) May 20, 2026

المصدر: Engaged + روسيا اليوم