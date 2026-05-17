«ميتا» تطلق ميزة «الدردشة السرية» على «واتساب»

أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز»، عن إطلاق ميزة «المحادثة السرية» الجديدة لمساعدها الذكى على تطبيق «واتساب»، وذلك فى إطار سعيها لمعالجة مخاوف خصوصية البيانات.

وأوضحت «ميتا» أن المحادثات السرية ستعتمد على تقنية معالجة خاصة بها، مما يضمن بقاء المحادثات غير مرئية لأى شخص، بما فى ذلك الشركة نفسها، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وقالت الشركة فى منشور على مدونتها (منصة نشر رقمية تابعة لموقع جوجل الإلكتروني): «لا يتم حفظ محادثاتك، وبشكل افتراضى، تختفى رسائلك – مما يمنحك مساحة للتفكير واستكشاف الأفكار دون أن يراقبك أحد».

ويأتى هذا الإجراء فى ظل لجوء المستخدمين إلى مشاركة معلومات شخصية حساسة، مالية، صحية، أو متعلقة بالعمل مع مساعدى الذكاء الاصطناعى، على الرغم من مخاوفهم بشأن خصوصية بياناتهم وكيفية تخزينها أو استخدامها من قبل الشركات.

وقال ويل كاثكارت، الرئيس التنفيذى لـ«واتساب»، فى مؤتمر صحفى: “بدأنا نطرح الكثير من الأسئلة المهمة حول حياتنا مع أنظمة الذكاء الاصطناعى، ولا يبدو من الضرورى دائمًا مشاركة المعلومات الكامنة وراء هذه الأسئلة مع الشركات التى تُشغّل هذه الأنظمة.

وأوضح كاثكارت إن الدردشة السرية حاليًا تقتصر على النصوص فقط، ما يعنى أن المستخدمين لن يتمكنوا من تحميل الصور، مُضيفًا أن الذكاء الاصطناعى سيحتوى أيضًا على آليات حماية مدمجة، إذ سيرفض الإجابة على الأسئلة الإشكالية أو توجيه المحادثات فى اتجاهات مختلفة.

ووفقًا لموقع الشركة الإلكترونى، قد تستخدم شركة التواصل الاجتماعى الرسائل التى يشاركها المستخدمون مع «Meta AI» لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعى الخاصة بها، لكن المحادثات الشخصية على «واتساب» تظل محمية بتشفير تام بين الطرفين، ولا يمكن الوصول إليها لهذا الغرض.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة «ميتا» أنها تخطط أيضًا لإطلاق ميزة «الدردشة الجانبية» باستخدام ذكاء ميتا الاصطناعى فى الأشهر القادمة، وهى ميزة ستتيح للمستخدمين الحصول على مساعدة خاصة ضمن أى محادثة على «واتساب».

