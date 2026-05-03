لماذا لن تطأ قدم الإنسان كوكب الزهرة؟

أفاد فلاديمير سيتشوف، كبير الباحثين ورئيس قسم بحوث بيولوجيا الفضاء في معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن البشر لن يهبطوا على كوكب الزهرة أبدا؟ويقول: “الظروف على كوكب الزهرة قاسية جدا لدرجة أنه من غير المرجح أن تتمكن البشرية من إرسال رحلة مأهولة إليه”.ويضيف: “تبلغ درجة الحرارة على سطح الكوكب 400 درجة مئوية، بينما تتراوح درجة الحرارة في غلافه الجوي على ارتفاع 60 كيلومترا بين 40 و60 درجة مئوية”.ويشير العالم، إلى أنه أعلن سابقا عن اكتشاف مركبات في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، قد تشير إلى وجود حياة هناك. ولكن هذا الافتراض مثير للجدل.وتجدر الإشارة إلى أن هاسكل وايت-جانيلا، طالب الدكتوراه بجامعة واشنطن كان قد أثبت استحالة وجود حياة على الكواكب الصحراوية. لأنه وفقا له، يحتاج كوكب بحجم الأرض إلى ما لا يقل عن 20- 50 بالمئة من مياه محيطات الأرض للحفاظ على دورة الكربون الجيولوجية، وهي آلية طبيعية أساسية لتنظيم درجة حرارة سطح الكوكب، حيث تضمن هذه العملية، التي تعتمد على الماء، تبادل الكربون بين الغلاف الجوي وباطن الارض على مدى ملايين السنين.

