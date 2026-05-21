3.4 ملايين صورة تؤكد خفض الأكسجين بأكبر أنهار العالم

عبر ثلاثة ملايين وأربعة آلاف صورة، وقياس نهري، أثبت علماء مناخ انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الأكسجين المذاب في مياه أكبر أنهار العالم، خلال الأربعين عامًا الماضية، نتيجة للاحتباس الحراريِّ.ووفقًا لوكالة «تاس» الروسيَّة، أشارت دراسة نشرتها مجلة Science Advances إلى أنَّ استمرار المعدَّلات الحاليَّة للاحتباس الحراريِّ قد يؤدِّي إلى انخفاض إضافيٍّ في تركيز الأكسجين المذاب بالمياه بنسبة 4.7% بحلول نهاية القرن، ما سينعكس سلبًا على النظم البيئيَّة المائيَّة.

