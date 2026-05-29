وكالة “ناسا” تبدأ تنفيذ خطتها لإنشاء قاعدة دائمة على سطح القمر

بدأت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الخطوات التنفيذية لطلب مركبات هبوط وروبوتات جوالة وطائرات مسيّرة، ضمن خطتها الإستراتيجية لإنشاء قاعدة دائمة على سطح القمر، والتي تأتي بعد أقل من شهرين على النجاح القياسي الذي حققته مهمة “أرتميس 2” في التحليق حول القمر.وكشفت الوكالة عن ملامح المرحلة الأولى من مشروع القاعدة القمرية، عبر إرساء عقود استثمارية تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات على أربع شركات أمريكية متخصصة؛ حيث ستتولى شركة “بلو أوريجين” توفير مركبتي هبوط لنقل مركبات التنقل القمرية إلى موقع قريب من القطب الجنوبي للقمر, ومن المقرر أن تصنّع شركتا “أسترو لاب” و”لونار أوتبوست” هذه المركبات القمرية، في حين ستتولى شركة “فايرفلاي إيروسبيس” مهمة إرسال أولى الطائرات المسيّرة إلى القمر، على أن تصل كافة هذه المعدات والآليات قبل هبوط أول رواد فضاء تابعين لمهمة “أرتميس”، والمقرر مبدئيًا في عام 2028.

وتشمل الخطة مرحلة ثانية تمتد من عام 2029 وحتى أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وستشهد تدشين البنية التحتية الدائمة، بما في ذلك شبكة متكاملة للطاقة، تمهيدًا للمرحلة الثالثة التي ستصبح فيها القاعدة جاهزة تمامًا لاستقبال رواد الفضاء لفترات طويلة داخل مساكن دائمة ومتطورة.

