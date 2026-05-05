الأندية الأكثر تتويجًا بدوريات البيج 5.. الإنتر يتجاوز ليفربول ويونايتد

تُعد الهيمنة المحلية هي أساس بناء تاريخ الأندية الكبرى في أوروبا، حيث صنعت فرق مثل ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد، وليفربول مجدها عبر سنوات طويلة من التتويج بالألقاب المحلية.

سباق الأكثر فوزًا بالدوري في القارة العجوز

لكن السؤال الأبرز دائمًا: من يتصدر سباق الأكثر فوزًا بالدوري فى القارة العجوز؟

شهدت قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بألقاب الدوري في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا “البيج فايف” تحديثًا مهمًا، بعدما نجح إنتر ميلان فى الصعود للمركز الخامس منفردًا، متجاوزًا مانشستر يونايتد وليفربول، عقب تتويجه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الحادية والعشرين في تاريخه خلال موسم 2025-2026.

الإنجاز الأخير لإنتر ميلان أعاد ترتيب المشهد الأوروبي، ليؤكد عودة العملاق الإيطالي إلى مكانته بين كبار القارة، بعد سنوات من المنافسة المتذبذبة قبل أن يستعيد هيبته المحلية في السنوات الأخيرة

صراع القمة بين ريال مدريد ويوفنتوس

تظل القمة مشتركة بين ريال مدريد ويوفنتوس برصيد 36 لقبًا لكل منهما، حيث يمتلك كل نادٍ تاريخًا ممتدًا من الهيمنة المحلية، سواء فى إيطاليا أو إسبانيا، ما يجعلهما في صدارة المشهد الأوروبي من حيث الألقاب المحلية عبر التاريخ.

بايرن ميونخ وبرشلونة في المطاردة

في المراكز الأولى، يواصل برشلونة مطاردة ريال مدريد في إسبانيا برصيد 28 لقبًا، بينما يفرض بايرن ميونخ سيطرته المطلقة فى ألمانيا بـ35 لقبًا، ويقترب من أرقام تاريخية غير مسبوقة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

إنتر يعود إلى الصفوف الأولى

ويأتي إنتر ميلان في المركز الخامس منفردًا برصيد 21 لقبًا، ليؤكد عودته إلى الصفوف الأولى في الكرة الأوروبية من جديد، أما المركز السادس فيشهد تساوي ليفربول ومانشستر يونايتد برصيد 20 لقبًا لكل منهما، في واحدة من أكثر المنافسات التاريخية في كرة القدم الإنجليزية.

أكثر الأندية تتويجًا بألقاب الدوري في أوروبا

بحسب شبكة “Planet Football”، جاءت قائمة أكثر الأندية فوزًا بألقاب الدوري في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا كالتالي:

ريال مدريد – 36 لقبًا

يوفنتوس – 36 لقبًا

بايرن ميونخ – 35 لقبًا

برشلونة – 28 لقبًا

إنتر ميلان – 21 لقبًا

مانشستر يونايتد – 20 لقبًا

ليفربول – 20 لقبًا

إيه سي ميلان – 19 لقبًا

أرسنال – 13 لقبًا

باريس سان جيرمان – 13 لقبًا

