إعادة زراعة شجرتي طلح بمركز الظاهرية

باشرت بلدية مركز الظاهرية التابعه لامانة منطقة القصيم وبالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أعمال إعادة زراعة شجرتي طلح بعد سقوطهما نتيجة العوامل الجوية مؤخراً واوضح رئيس بلدية مركز الظاهرية م.

سهيل بن محمد الزومان أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود البلدية في المحافظة على الغطاء النباتي وتنمية المواقع الطبيعية ورفع مستوى الاستدامة البيئية مشيراً إلى أن الفرق الميدانية عملت على تهيئة الموقع ومعالجة الأثر وإعادة زراعة الشجرتين سعياً للحفاظ على البيئة الطبيعية مؤكداً إلى استمرار البلدية في تنفيذ أعمالها البيئية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبما يعزز تنمية الغطاء النباتي ويسهم في الحد من التصحر ويدعم مستهدفات جودة الحياة والاستدامة البيئية.

