شاهد بالفيديو.. ظهر في مكان مزدحم استقبله فيه المواطنون بهتافات داوية.. أين ذهب الرئيس “البرهان” بعدما قام بتوصيل طلاب المدارس؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث لرئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر رئيس مجلس السيادة, وهو يقود سيارة “بوكسي”, بنفسه ويدخل بها أحد الأسواق المزدحمة بالمواطنين.

وتلقى “البرهان”, لحظة دخوله السوق هتافات داوية من المواطنين الذين احتشدوا حول سيارته وقاموا بمصافحته وهم يهتفون “جيش واحد شعب واحد”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أكد ناشرو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن المقطع جاء بعد لحظات من توصيله طلاب مدارس قابلهم في الشارع العام ووقف لهم لتوصيلهم.

محمد عثمان _ النيلين