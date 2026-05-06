شاهد بالصورة والفيديو.. إحداهن طبيبة والثانية مهندسة والثالثة سيدة أعمال.. فتاة سودانية تبحث عن “عريس” لنفسها و “عرسان” لصديقاتها الأربعة

فاجأت فتاة سودانية, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بنشرها مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها أعلنت فيه بحثها عن عريس لها وأزواج لصديقاتها الأ{بعة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشفت الفتاة, عن مواصفات صديقاتها الأ{بعة اللواتي يرغبن في الزواج من رجال فوق ال 40 عام.

وقالت صاحبة الفيديو أن جميع صديقاتها سبق لهن الزواج من قبل ويقمن بدولة الإمارات, ويرغبن في رجال لهم القدرة على فتح “بيت”.

وأكدت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن صديقاتها ليست لديهن الرغبة في مساعدة أحد عبر إرسال إقامة له, وأن شرطهن رجل مقتدر مالياً.

محمد عثمان _ النيلين