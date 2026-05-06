شاهد بالفيديو.. الفتاة التي تبحث عن زوج لها ولصديقاتها الأربعة ترد فيه على سخرية الجمهور: (عمرنا فوق الأربعين ما ممكن نقبل بفهم أبني عشك قشة قشة)

ردت الفتاة, السودانية, التي ظهرت في مقطع فيديو سابق أثار ضجة واسعة, بحثت فيه عن أزواج لها ولصديقاتها الأربعة, على سخرية بعض المعلقين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة, كانت قد أعلنت عن بحثها وصديقاتها عن أزواج لهم القدرة على تحمل المسؤولية وأعمارهم فوق الأربعين.

صاحبة المقطع ردت على التعليقات السلبية من بعض المتابعين الذين طالبوها هي وصديقاتها بإعانة الزوج بعد وصول أعمارهن للأربعين.

وقالت الفتاة, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (نحنا عمرنا فوق الأربعين ما ممكن نقبل بفهم أبني عشك قشة قشة ومن يبحث عن هذا الأمر عليه التوجه للذهاب من فتاة عشرينية تنتظره).

محمد عثمان _ النيلين