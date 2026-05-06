شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية توقف حفل غنائي بعد تلقيها خبر مفاجئ “شمار” من إحدى صديقاتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من قبل المتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر المطربة, الضجة مروة الدولية, تغني في حفل خاص حضره عدد من أصدقائها.

الدولية, فاجأت الحاضرون في الحفل, وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي, بعدما قامت بقطع وصلتها الغنائية وإيقاف الحفل, وذلك بعد تلقيها خبر عاجل من إحدى صديقاتها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دخلت صديقة الدولية, وهمست لها بكلمات في اذنها وهو ما تسبب في إيقاف الفنانة للحفل, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور على شاكلة: (دولية جابو ليها الشمار وقفت الحفلة).

محمد عثمان _ النيلين