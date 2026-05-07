مصر: استعداد قتالي عال للجيش على حدود السودان

قال قائد المنطقة الجنوبية العسكرية في الجيش المصري، اللواء أركان حرب أسامة سمير عبد اللطيف، إن قواته في حالة استعداد قتالي عال لتنفيذ المهام المكلفين بها وحماية حدود الدولة.

وجاءت تصريحات القائد العسكري المصري، الأربعاء، في اجتماع مع وزير الدفاع أشرف سالم زاهر، ضم عددا من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية، ومقاتلي التشكيلات والوحدات التابعة لها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية.وقال عبد اللطيف، بحسب بيان للقوات المسلحة، إن “حماة الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي سيظلون محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تنفيذ جميع المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته مهما كلفهم ذلك من تضحيات”.

من جهته، قال وزير الدفاع إن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وأن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة وفقا لعقيدة إيمانية راسخة تعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار للتصدي بكل قوة وحسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها”.

وثمن الوزير، بحسب البيان “الدور الهام الذي تقوم به المنطقة في مكافحة التهريب والتنقيب العشوائي عن الذهب فضلا عن دورها في دعم المجتمع المدني بالمحافظات التي تقع بنطاق مسؤوليتها”.

وأشار القائد العام للجيش إلى أهمية إلمام المقاتلين بتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاستها على الأمن القومى المصري، والتحديات التي تواجه الدولة وما تقوم من جهود للتعامل مع تلك الأحداث.

وأوصى الوزير “رجال المنطقة بضرورة الحفاظ على الكفاءة والاستعداد القتالي والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات ليظلوا في أعلى درجات الجاهزية لحماية الوطن وصون مقدراته”، بحسب البيان.

يأتي ذلك فيما تواجه مصر تحديات كبيرة على الحدود الجنوبية، في ظل استمرار الحرب في السودان ودخول أطراف جديدة إلى الصراع وسط تقارير عن تعرض الخرطوم لهجمات جوية من دولة إثيوبيا.

وأمس، أدانت مصر بأشد العبارات استهداف مطار الخرطوم الدولي باستخدام الطائرات المسيرة، معربة عن قلقها البالغ والاستهجان لتزايد وتيرة الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار.

وحذرت من أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إلى محيطه الإقليمي ويجهض الجهود الحثيثة المبذولة التي تقودها الولايات المتحدة داخل الرباعية الدولية للتوصل لهدنة إنسانية تؤسس لوقف كامل لإطلاق النار تمهيدا لإطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية كاملة دون تدخلات خارجية.

وأكدت مصر رفضها كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، وضرورة احترام وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار اتساقا مع قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

المصدر: RT