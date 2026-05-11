وزير الصحة بالشمالية يلتقي تنفيذي مروي والقولد

شدد مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية الوزير المكلف، د. ساتي حسن ساتي، على ضرورة وأهمية تكثيف الجهود وتوحيدها للحد من إنتشار حمى الضنك ومكافحة نواقل الأمراض.

وأكد خلال لقائه بمكتبه اليوم، المدير التنفيذي لمحلية مروي، أ. دفع الله محمد صديق، والمدير التنفيذي لمحلية القولد، أ.عبدالمجيد دهب شاهين، أكد حرص وإهتمام وزارته بدعم وإسناد المحليات لمكافحة نواقل الأمراض، مشيداً بالحراك الكبير الذي تشهده محليات الولاية لمكافحة حمي الضنك والملاريا.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمحلية مروي، أ. دفع الله محمد صديق، في تصريحات له، إن الوضع الصحي بالمحلية يتطلب مجهودات كبيرة وعملاً مشتركاً للقضاء على حمي الضنك والملاريا عبر تنفيذ المزيد من حملات مكافحة نواقل الأمراض، مبيناً أن المحلية وبالشراكة مع وزارة الصحة والشركاء والمجتمع المحلي أعلنت عن تدخلات مباشرة للحد من إنتشار الوباء، داعياً المجتمع المحلي لضرورة المزيد من العمل وصولاً لمحلية خالية من الأمراض ونواقلها، مؤكدا مواصلة الجهود وتسخير كافة الإمكانيات الفنية واللوجستية لتنفيذ مزيد من الحملات.

وأوضح المدير التنفيذي لمحلية مروي، أن اللقاء تطرق لجملة من الموضوعات المهمة ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون لدعم النظام الصحي بالمحلية، مبيناً أنه قدم تنويراً لوزير الصحة بالولاية حول الوضع الصحي، والمجهودات الكبيرة لتطوير الخدمات الطبية والصحية وتوطين العلاج، مشيراً إلى طرح مشروع إدخال قسم العظام بمستشفي كريمة التعليمي وأقسام وتخصصات أخري، إلى جانب دعم كافة المرافق الصحية بالمحلية وصولاً لنظام صحي أكثر تطوراً.

