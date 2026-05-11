اهتمام رسمي وشعبي بإستبدال العملة بمحلية القرشي

أكد عدد من المواطنيين بمحلية القرشي غرب ولاية الجزيرة إستطلعتهم وكالة السودان للأنباء اليوم حول عملية إستبدال العملة تفاعلهم وتقديرهم للمسؤولية الوطنية نحو استبدال العملة كأهم محور من محاور الكرامة في الإقتصاد .

حيث إعتبر التاجر زين العابدين الهادي إستبدال العملة خطوة مهمة للنهوض بالإقتصاد الوطني .

وأكد التاجر فتح الرحمن قرشي أن إستبدال العملة مفيد للدولة والمواطن وخطوة إيجابية لتحسين الوضع الإقتصادي مناشدا المواطنين بالإسراع قبل إنتهاء المدة الزمنية .

وأكد مدير مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية الأستاذ أحمد عبد الرحمن أن البنك إتخذ حزمة من الترتيبات المهمة شملت تأهيل الكادر البشري و تسهيل عملية فتح الحساب وتمديد ساعات العمل ومزاولة العمل أثناء العطل الرسمية إلى حين الفراغ من هذه الملحمة التي تمثل تحدي يعبر به إقتصاد البلاد

