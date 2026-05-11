صحة الخرطوم تكشف عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك وعن خطة لمحاصرة نواقل الأمراض خلال الخريف

كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات الكبيرة التي دشنت في النصف الأول من أبريل المنصرم بالشراكة مع وزارة الصحة الاتحادية وشركة النحلة للبترول والمستقبل للتنمية والمجلس القومي للدفاع المدني.

وأشار مدير إدارة الطب الوقائي بالوزارة د. محمد حسن خلال مخاطبته مبادرة عاصمة خالية من الملاريا وحمى الضنك بمحلية الخرطوم اليوم بحضور المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير أشار إلى فاعلية الحملات السابقة في مكافحة النواقل في اطوارها اليرقية عبر الرش الرزازي والضبابي والتفتيش المنزلي الأمر الذي ادي إلى انخفاض نسبة الإصابة في الأسبوع العاشر الي (1115) حالة إصابة بالملاريا و(67) حالة فقط إصابة بحمى الضنك مما يؤكد الاتجاه إلى صفرية الإصابة خلال الأيام القادمة واعلان العاصمة خالية من الملاريا وحمى الضنك عبر تواصل الحملات المكثفة للقضاء على النواقل.

سونا