لحظات لا تُصدق… رجل يقترب من تمساح ضخم في السودان

أعاد مقطع فيديو متداول في السودان الجدل حول خطورة التماسيح النيلية، بعدما ظهر رجل وهو يقترب من تمساح ضخم داخل مياه نهر النيل بولاية نهر النيل شمال البلاد، في مشهد أثار صدمة واسعة بين المتابعين. بدا الحيوان ساكنًا بشكل مريب، لكن سكونه لم يكن سوى انعكاس لطبيعته المفترسة التي تعتمد على التمويه قبل الانقضاض، وهو ما جعل تصرف الرجل أشبه بمغامرة غير محسوبة في بيئة معروفة بانتشار هذه الزواحف الخطرة.

المقطع، الذي عاد إلى التداول بكثافة خلال الساعات الماضية، أظهر الرجل وهو يحاول دفع التمساح أو إخراجه من مكانه، في لحظة وصفها كثيرون بأنها لعب بالنار مع أحد أخطر مفترسات المياه العذبة في القارة الأفريقية. ورغم أن الفيديو لم يوثق أي هجوم مباشر، إلا أن ردود الفعل جاءت غاضبة، معتبرة أن مجرد الاقتراب من تمساح بهذا الحجم يمثل مخاطرة جسيمة قد تنتهي بكارثة.

الخبراء حذروا من الانخداع بحالة السكون التي يظهر عليها التمساح، مؤكدين أن هذا السلوك جزء من استراتيجيته في الكمون قبل تنفيذ هجوم خاطف وسريع. ويُعرف التمساح النيلي بقدرته على الاختباء تحت سطح الماء لساعات طويلة، قبل أن ينقض على فريسته بقوة هائلة، ما يجعله أحد أكثر الحيوانات خطورة في البيئات النهرية.

وتشير تقارير محلية إلى أن صيد التماسيح نشاط قائم في بعض المناطق المطلة على النيل وروافده، خاصة في النيلين الأزرق والأبيض، حيث تتكرر مشاهد ظهورها قرب القرى والمزارع خلال موسم الفيضان، ما يهدد حياة البشر والمواشي على حد سواء. كما أن لهذه الزواحف قيمة اقتصادية، إذ يُستفاد من جلودها في صناعة منتجات جلدية فاخرة، فيما قد يصل طولها إلى ستة أمتار ووزنها إلى طن كامل، مع عمر يمتد لعقود طويلة.

الحادثة سلطت الضوء مجددًا على العلاقة المعقدة بين الإنسان والبيئة النهرية في السودان، حيث يمتزج الخطر الطبيعي بالقيمة الاقتصادية، ويبقى الوعي المجتمعي والالتزام بإجراءات السلامة عاملًا حاسمًا في تجنب المآسي.

