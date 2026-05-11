قائد البراء ينتقد إدريس بحدة ويصف مساعيه بأنها “عجين مخمر وبايت وتباً لكم

وجّه قائد ميليشيا البراء بن مالك الموالية للجيش السوداني، المصباح أبوزيد، انتقادات لرئيس الوزراء كامل إدريس عقب زيارته إلى الفاتيكان، ، معتبراً أن الخطوة تهدف – وفق تعبيره – إلى إحياء تحالف الكتلة الديمقراطية و“احتواء القحاطة من جديد”، مستخدماً عبارات شعبية قال فيها: “عجين مخمر وبايت وتباً لكم” .

وقال أبوزيد في تسجيل مصوّر إن زيارة إدريس إلى روما ولقاءه البابا ليو الرابع عشر تمثل محاولة لإطلاق حوار سوداني برعاية الفاتيكان، واصفاً هذا المسار بعبارات انتقادية. وأكد أن موقفه يأتي في سياق رفضه لأي ترتيبات سياسية يرى أنها تعيد تشكيل تحالفات سابقة.

وكان إعلام مجلس الوزراء قد أعلن أن رئيس الوزراء التقى البابا في قصره بالفاتيكان لبحث قضايا تتعلق بالأوضاع في السودان.

وفي سياق متصل، اتهم القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية إدريس لقمة رئيس الوزراء بسوء إدارة ملفات حكومية متعددة، ودعا إلى إقالته، مشيراً إلى تدخلات في قضايا تتعلق بالمطارات والضرائب والزكاة وشؤون الترحيل. ووصف استمرار إدريس في منصبه بأنه “خطر على الدولة”، وفق ما نشره على منصة اجتماعية.

وبعد ساعات، أصدرت حركة العدل والمساواة بياناً قالت فيه إن تصريحات لقمة لا تمثل موقفها الرسمي، مؤكدة أن ما نُشر يعبر عن رأي شخصي ولم يُناقش داخل مؤسسات الحركة.

وتأتي هذه التطورات في ظل خلافات متزايدة بين أطراف سياسية وعسكرية مشاركة في الحكومة الموالية للجيش بشأن إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية، فيما تشارك حركة العدل والمساواة في القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش وتمتلك تمثيلاً وزارياً داخل الحكومة.

