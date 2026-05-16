شياكة وأناقة.. ياسمين صبري تتألق بـ3 إطلالات مختلفة بمهرجان كان

اشتهرت النجمة ياسمين صبري بإطلالتها الأنيقة الراقية سواء عند حضورها المناسبات المختلفة أو حتى في أعمالها الدرامية، وتألقت النجمة في الأيام الأولى لمهرجان كان السينمائي بنسخته التاسعة والسبعين، حيث اختارت قصّة الأكتاف العارية في إطلالاتها الثلاث، حيث ظهرت بفستان ذهبي لامع حمل عند ظهورها في حفل العشاء، وفقاً لما ذكره موقع “سى إن إن” عربى

ياسمين صبري تتألق بـ3 إطلالات مميزة بمهرجان كان السينمائي

و تميّز الفستان بقصّة عمودية مرصّعة بالترتر المعدني المتدرّج بأسلوب “الأومبري”، مع شراريب طويلة انسدلت من الخصر حتى أسفل الفستان، ما أضفى حركة لافتة على الإطلالة.

و تألّقت النجمة ياسمين صبرى باللون الأبيض خلال وصولها إلى السجّادة الحمراء لحضور عرض” فاذرلاند”، حيث ارتدت فستانًا مرصّعًا بالكامل بأحجار متباينة الأحجام وفي إحدى الحفلات التي أقيمت على هامش مهرجان كان السينمائي، اختارت فستانًا أسود لامعًا بقصّة مستقيمة مع شراريب طويلة وأكملت إطلالاتها بمجوهرات ماسية فاخرة من دار “شوبارد”، تنوّعت بين العقود والأقراط الناعمة والأحجار الملوّنة. كما حافظت على الشعر المفرود والكثيف، بينما اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع إلى الخلف في إحدى الحفلات.

و اختارت وضع مكياج بلمسات متقنة ارتكزت على بشرة متوهّجة ومضيئة، وألوان ترابية دافئة وبلاش برونزي وتدرجات أحمر شفاه نيود.

