دنيا سامي: أنتظر عرض فيلم الست لما واتمنى يعجب الجمهور

كشفت الفنانة دنيا سامي، عن أحدث أعمالها المنتظرة خلال الموسم الحالي، بعد عرض فيلمها الجديد الكلام على إيه، قائلًا : منتظرة عرض فيلم الست لما مع الفنانة يسرا و متحمسة جدا للفيلم واتمنى يعجب الجمهور “.

وتحدثت “دنيا”، في تصريح خاص لليوم السابع، عن شخصيتها بفيلم الكلام على إيه، مؤكدة أنها تجسد شخصية عروسة تمر بمفارقات كوميدية ليلة زفافها، في إطار كوميدي اجتماعي وكيمياء فنية مميزة مع النجم مصطفى غريب .

دنيا سامي تعيش حالة نشاط فني

تعيش الفنانة دنيا سامي حالة من النشاط الفني بعد تألقها في موسم رمضان 2026، بتجسيد” عيشة”، في مسلسل النص 2، أمام الفنان أحمد أمين، إذ نجاح كبير بعد أدائها اللهجة اللبنانية بشكل ساخر، وشاركت أيضا في مسلسل فن الحرب أمام النجم يوسف الشريف بشخصية “صفية ” الفنانة التشكيلية والمزورة المحترفة أيضا التي تنضم لتشكيل عصابي في إطار تشويقي غامض وكوميدي أيضا.

كما خاضت عدة أعمال سينمائية هامة خلال 2026، كان منها فيلم فاميلي بيزنس، الذى عرض في موسم عيد الفطر الماضي، لتخوض موسم عيد الأضحى بفيلم الكلام على إيه، مع بطولة جماعية مميزة من نجوم الكوميديا.

