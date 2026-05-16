راغب علامة يحيى حفلاً غنائياً في سيدنى الليلة

يُحيى النجم راغب علامة، حفلاً غنائياً فى مدين سيدني في استراليا، اليوم السبت، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان “ترقيص”، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد الزعيم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبنانى زياد خورى، حيث صُوّر فى عدة دول.

وكان قد طرح النجم راغب علامة مؤخرًا أغنية بعنوان “بيروت ولا روما” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى، توزيع إيلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.

