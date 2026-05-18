تسريبات ساعة Apple Watch Series 12: هل تخلت آبل عن الابتكار

تترقب الأوساط التقنية العالمية الحدث السنوي الأبرز لشركة آبل في سبتمبر المقبل، وبينما تتوجه الأنظار وصخب الشائعات نحو سلسلة هواتف “iPhone 18” وهاتف “iPhone Fold” القابل للطي والمطالَب به بشدة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن ملامح الجيل القادم من ساعات آبل الذكية، وتشير هذه التقارير إلى أن ساعة “Apple Watch Series 12” قد لا تحمل تلك الثورة التصميمية المنتظرة، أو الميزات المعتمدة كلياً على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبدلاً من ذلك يبدو أن العملاق الأمريكي اختار التركيز على مسار يضمن تعزيز الأداء العام، ومعالجة الثغرات البرمجية، وتقديم تحسينات تدريجية تضمن الحفاظ على استقرار التجربة المعتادة للجيل الحالي.

رؤية الخبراء وتراجع وتيرة الترقيات الجذابة

في العدد الأخير من النشرة البريدية المتخصصة “Power On” التابعة لوكالة بلومبرغ العالمية، أوضح الصحفي الشهير مارك غورمان أنه لا يتوقع قفزات ضخمة أو ترقيات جوهرية في عتاد الساعة الذكية لعام 2026، ويعزو غورمان هذا الهدوء إلى تباطؤ وتيرة التحديثات الأساسية، سواء على مستوى التصميم الخارجي أو الأنظمة البرمجية لساعات آبل خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم هذا التباطؤ الملحوظ، يؤكد الخبير التقني أن ساعة آبل لا تزال تتربع منفردة على عرش فئة الساعات الذكية الرائدة، متفوقة في مجالات حيوية مثل جودة الشاشات، ودقة تتبع المؤشرات الصحية، والتكامل الوظيفي الكامل، وهو ما يجعل آبل تقف في منافسة مباشرة مع منتجاتها السابقة بدلاً من الخوف من المنافسين في السوق.

نظام “watchOS 27” والواجهات المعدلة

رغم غياب اللمسات الثورية، فإن نظام التشغيل القادم “watchOS 27” سيحمل بعض اللمسات الفنية والتحسينات الواعدة، حيث تشير التسريبات البرمجية إلى أن آبل تعمل حالياً على تطوير واجهة مستخدم جديدة ذات نمط وحداتي متطور، مستوحاة بشكل مباشر من الواجهة الشهيرة لساعة “Apple Watch Ultra”، وتهدف هذه الخطوة إلى جلب كثافة معلوماتية أعلى وخيارات تخصيص أوسع للموديلات القياسية من الساعة، ومع ذلك، نظراً لأن واجهة نسخة “Ultra” تعرض كمية هائلة من البيانات قد تبدو مكتظة وغير مريحة على الشاشات الأصغر حجماً للساعات العادية، فقد قامت آبل بإزالة بعض العناصر المعقدة من النسخة التجريبية الحالية، وكان التغيير الأبرز هو الاستغناء عن الإضافة المركزية الكبيرة لتسهيل الرؤية السريعة.

عقبات العتاد وتحجيم قدرات “Apple Intelligence”

تشير تفاصيل التقرير إلى أن ساعة “Apple Watch Series 12” ستوفر تحسينات عامة في سرعة المعالجة واستجابة النظام بفضل البنية التحتية لنظام التشغيل الجديد، ومع وجود تقارير سابقة تلمح إلى إمكانية دمج مزايا الذكاء الاصطناعي في الساعة، إلا أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات حقيقية تؤكد استقبال الساعة لخصائص “Apple Intelligence” بشكل مباشر ومستقل، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى القيود الصارمة في العتاد الداخلي، حيث تشحن الموديلات الحالية بذاكرة عشوائية تتراوح بين 1 و 1.5 جيجابايت فقط، وهي سعة غير كافية نهائياً لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة على الجهاز نفسه، وبالتالي فإن الدور المتوقع للساعة سيتلخص في كونها شاشة عرض تكميلية للنتائج والأوامر التي يتم معالجتها عبر هواتف آيفون المرتبطة بها.

المقارنة مع الجيل الحالي وموعد الكشف الرسمي

بالنظر إلى ما قدمه الجيل السابق “Apple Watch Series 11” من ترقيات نوعية ملموسة ركزت على تحسين جودة الحياة اليومية، مثل إيماءات المعصم الذكية، وإشعارات ارتفاع ضغط الدم، وتسهيل تجربة الاستخدام مع قفزة جيدة في عمر البطارية، فإن الجيل القادم يبدو تحديثاً هادئاً للغاية، ومن المنتظر أن تقدم آبل نظرة أولية ومستفيضة للميزات البرمجية لنظام “watchOS 27” خلال مؤتمر المطورين العالمي “WWDC 2026” المزمع عقده في شهر يونيو المقبل، لتتكشف الصورة الكاملة قبل الطرح الرسمي للساعة في الخريف.

