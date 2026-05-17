كل ما تريد معرفته عن ميزة الدردشة فى وضع التخفى عبر واتساب

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “الدردشة في وضع التخفي” مع ميتا للذكاء الاصطناعي عبر تطبيق واتساب وتطبيق ميتا للذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف تعزيز خصوصية المستخدمين أثناء التفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتصف الشركة الميزة الجديدة بأنها واحدة من أكثر طرق التفاعل خصوصية مع الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها تمثل تطورًا مهمًا في مجال حماية البيانات، وتقارن من حيث الأهمية بالتأثير الذي أحدثته تقنية التشفير من طرف إلى طرف على خصوصية الرسائل الشخصية.

اختبار ميزة التخفى من واتساب

وبحسب الشركة، ستبدأ عملية اختبار الميزة وطرحها تدريجيًا لعدد أكبر من المستخدمين خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطة لتوسيع أدوات الخصوصية داخل تطبيقاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتتيح ميزة “الدردشة في وضع التخفي” للمستخدمين إمكانية طرح الأسئلة الحساسة أو استكشاف الأفكار المختلفة دون الكشف عن الهوية، مع معالجة الرسائل داخل بيئة آمنة لا يمكن لأي طرف الاطلاع عليها، بما في ذلك ميتا أو واتساب نفسها، وفق ما أعلنته الشركة.

كما كشفت ميتا عن ميزة إضافية مرتقبة تحمل اسم “سايد شات مع ميتا للذكاء الاصطناعي”، والتي ستعتمد على تقنية المعالجة الخاصة، بهدف توفير مساعدة فورية وخاصة أثناء المحادثات داخل واتساب، مع الحفاظ على أعلى مستويات الخصوصية للمستخدمين.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتقديم خدمات ذكاء اصطناعي أكثر أمانًا وخصوصية، خاصة مع تصاعد المخاوف العالمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وطبيعة المعلومات التي تتم مشاركتها مع روبوتات الذكاء الاصطناعي.

