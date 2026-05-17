الاختفاء بعد 24 ساعة.. كل ما تريد معرفته عن تحدي “إنستانتس” فى انستجرام

استيقظ ملايين المستخدمين حول العالم على إشعارات مفاجئة وغير معتادة تحمل اسم “إنستانتس” Instants تدعوهم لمشاهدة لقطات حية أرسلها أصدقاؤهم، مما أثار حالة من الارتباك والدهشة، ودفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كانت هذه الصور قد أُرسلت إليهم عن عمد أم بطريق الخطأ، وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه المنصات الرقمية لجذب انتباه المستخدمين بأدوات تفاعلية جديدة، لكن غياب التمهيد الكافي والشرح الواضح لطبيعة الآلية الجديدة جعل الكثير من الأفراد يقعون في فخ المشاركة الجماعية دون إدراك كامل للعواقب، مما فتح باباً جديداً للنقاش حول حدود التحكم والخصوصية في تطبيقات شركة ميتا.

وتعد “إنستانتس” أحدث ميزات انستجرام لتبادل الصور اللحظية سريعة الزوال، حيث تختفي هذه الصور تماماً وبشكل تلقائي بعد مرور أربع وعشرين ساعة على إرسالها، لتشكل بذلك محاولة صريحة ومباشرة لمنافسة تطبيق “سناب شات” الشهير من خلال تشجيع المستخدمين على توثيق اللحظات العفوية واليومية الخام دون تجميل أو تعديل، ورغم أن الميزة يمكن الوصول إليها عبر الواجهة الرئيسية للتطبيق أو من خلال تطبيق منفصل يحمل الاسم نفسه، إلا أن القيود الحالية تمنع إرسال هذه الصور بشكل فردي لشخص محدد، بل تنحصر الخيارات المتاحة بين مشاركتها مع قائمة “الأصدقاء المشتركين” أو قائمة “الأصدقاء المقربين” فقط.

كواليس الفخ الرقمي وآلية الإرسال التلقائي الصادمة

وعند فتح الميزة لأول مرة، والتي تظهر على شكل كومة صور صغيرة في الزاوية اليمنى السفلية من واجهة الرسائل المباشرة، يعرض التطبيق مقدمة تعريفية سريعة تؤكد غياب قائمة المشاهدين العلنية، وأن الردود والتفاعلات ستبقى سرية بالكامل قبل أن تنتقل الشاشة مباشرة إلى كاميرا التصوير، وتكمن المشكلة الأساسية التي أثارت حنق المستخدمين في أن واجهة الكاميرا تضع خيار المشاركة مع جميع الأصدقاء كوضع افتراضي تحت زر الالتقاط، وبمجرد ضغط المستخدم على زر الغلق، تطير الصورة فوراً لجميع الأفراد في قائمة المتابعة المتبادلة، دون إعطائه فرصة للمراجعة أو اختيار أشخاص محددين، مما تسبب في إرسال صور خاصة وشخصية لقطاع عريض من المعارف دون قصد.

وفي ظل الثقافة البصرية التي رسخها انستجرام طوال السنوات الماضية، والتي تعتمد على تقديم محتوى مصقول ومعدل بعناية، زاد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي من رغبة المستخدمين في الظهور بمظهر مثالي دائم، ولذلك فإن غياب التحكم الدقيق في وجهة الصور العفوية تسبب في إحباط شديد للمستخدمين الذين يرفضون مشاركة تفاصيل حياتهم اليومية غير المفلترة مع الجميع، وبات البحث عن سبل لتعطيل هذه الميزة والتخلص من إشعاراتها المزعجة يتصدر اهتمامات رواد المنصة للحفاظ على خصوصيتهم الرقمية وتجنب المواقف المحرجة.

دليل الخطوات العملية لتعطيل الميزة وحذف الصور المشتركة

ويمكن للمستخدمين الراغبين في استعادة السيطرة على صندوق الوارد الخاص بهم إيقاف تشغيل ميزة “إنستانتس” بشكل كامل من خلال خطوات بسيطة عبر الدخول إلى الملف الشخصي وتحديد قائمة الإعدادات من الزاوية العلوية، ثم التوجه نحو خيار تفضيلات المحتوى وتفعيل زر إخفاء الميزة من صندوق الوارد، حيث ستختفي الكومة البصرية تماماً ولن يتلقى المستخدم أي صور يرسلها الآخرون، كما توجد طريقة مؤخرة لمنع الإزعاج المؤقت عبر الضغط المطول على أيقونة الميزة وسحبها نحو اليمين لتعليق استقبال اللقطات مؤقتاً دون إلغائها نهائياً من النظام.

أما في حال وقوع الخطأ بالفعل ورغبة المستخدم في تدارك الموقف وحذف صورة جرى إرسالها جماعياً، فإن التطبيق يتيح خيار الحذف الكامل والفوري عبر المعرض المخصص للميزة، وعند إزالة الصورة من هذا المعرض تختفي تماماً وبشكل متزامن من واجهات الهواتف لدى جميع الأصدقاء الذين تلقوها، مما يمنح المستخدمين فرصة أخيرة لإنقاذ خصوصيتهم قبل فوات الأوان، وإن كانت هذه التجربة تفرض على الجميع حذراً مضاعفاً عند التعامل مع أي تحديثات برمجية جديدة تطرحها شبكات التواصل الاجتماعي.

