مصدر أمريكي: ترامب يميل للخيار العسكري إذا استمر الجمود مع إيران

نقل مصدر أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب بدأ يفقد صبره تجاه إيران، في ظل تعثر المباحثات وعدم تحقيق تقدم ملموس بين الجانبين

مهلة محدودة أمام طهران

وبحسب تقارير إخبارية، أوضح المصدر أن أمام إيران “أياماً وليس أسابيع” لتقديم ما يمكن أن يدفع الجمود الحالي نحو التحرك، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن الوقت المتاح للتوصل إلى تفاهم بات محدوداً.

تصاعد احتمالات الخيار العسكري

وأضاف المصدر أن ترامب بات يميل إلى العمل العسكري في حال لم يحصل على “شيء ملموس” من الجانب الإيراني خلال الأيام المقبلة، في مؤشر على تصاعد الضغوط الأمريكية واحتمالات العودة إلى التصعيد العسكري

توتر متزايد في المنطقة

وتأتي هذه التصريحات وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف إقليمية ودولية لمحاولة احتواء التوتر بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع استمرار الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وملف الملاحة في مضيق هرمز

