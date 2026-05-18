مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. شاب مصري: (4 صفات موجودة عند الشعب السوداني أول ما تشوفهم ترفع لهم القبعة تحية واحتراما)

2026/05/18
a64ca5e0 bba2 4541 abc4 45df19d3a4c9

تغزل شاب مصري, عبر مقطع فيديو قام بنشره عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي, في الشعب السوداني, وتحديدا المتواجدين في مصر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قال الشاب المصري, أن الشعب السوداني, يتميز عن غيره بــ 4 صفات تستحق أن يرفع لهم بها القبعات.

وقال أن الصفة الأولى هي احترامهم لكبار السن عند مقابلتهم, والصفة الثانية أنهم يتمتعوا بالهدوء في أي مكان يجلسون فيه وتحت كل الظروف.

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: أما الصفة الثالثة الضيافة والكرم عندما تزورهم في منزلهم, والصفة الرابعة الشهامة, حيث تجد السودانيين معك في كل المواقف والظروف.

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/05/18