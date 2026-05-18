شاهد بالصورة والفيديو.. السودانية “إحسان” تظهر بأزياء مثيرة داخل محل لبيع “الخمور” وزوجها الجنوب سوداني يوثق المشهد ويمازحها (حليل الحشمة)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو ظهرت فيه الفتاة السودانية, “إحسان”, التي أثارت الجدل في وقت سابق بعد قصة هروبها مع زوجها الجنوب سوداتي, “دينق”, وزواجها منه دون موتفقة أسرتها.

ووفقاً لما أكد ناشرو المقطع, فإن الفيديو الذي قام بتصويره زوجها, ظهرت فيه “إحسان”, وهي داخل إحدى محلات بيع “الخمور” بجنوب السودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “إحسان”, بأزياء قصيرة ومثيرة ما جعل زوجها “دينق”, يمازحها قائلاً: (حليل الحشمة).

محمد عثمان _ النيلين