“بقال” يرد على سخرية خالد سلك من عودته لحضن الوطن: (ضاعت احلامكم كلها ومحل بوجعك كب “شطة دنقابا” يا قحاتي يا نجس)

أثارت تدوينة للقيادي بقوى الحرية والتغيير, خالد عمر يوسف, غضب القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام بقال بمشاركة تدوينة لخالد سلك, قال فيها: (عاد كيكل والنور قبة والسافنا وبقال لحضن الوطن).

ليرد إبراهيم بقال, بتدوينة غاضبة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, قال فيها: (محل بوجعك كبي ” شطة دنقابا ” يا قحااااطي يا نجيسسس ما هو انتو المليشيا زاتكم وانتو الغشيتو تاجر الحمييير دا قلتو ليهو يبقي رئيس عسكري يحكم وانتو حتكونوا الجناح السياسي المدني وتمسكو البلد وضاعت احلامكم كلها).

محمد عثمان _ النيلين