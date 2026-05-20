تحديد موعد عطلة عيد الاضحى 2026 في السودان

أعلن مجلس الوزراء اليوم تفاصيل عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن العطلة الرسمية للعاملين بالدولة ستبدأ يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 وتستمر حتى السبت 30 مايو، على أن يُستأنف العمل بشكل طبيعي يوم الأحد 31 مايو وفق اللوائح المنظمة لأيام وساعات العمل الرسمية.

وجاء الإعلان في إطار الترتيبات السنوية الخاصة بالمناسبات الدينية والوطنية، حيث أوضح البيان أن بنك السودان المركزي سيصدر منشوراً ينظم عمل القطاع المصرفي خلال فترة العطلة، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية وتسهيل معاملات المواطنين.

القرار يعكس حرص الحكومة على توفير أجواء مناسبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مع ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، في وقت تستعد فيه المدن السودانية لاستقبال المناسبة الدينية وسط أجواء من الفرح والاحتفالات الشعبية

سونا