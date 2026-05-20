مشروبات صيفية منعشة لكنها تزيد الوزن.. تناولها بحذر

خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الاقبال على تناول المشروبات الصيفية المنعشة للتخفيف من الشعور بحرارة الجو، لكن الافراط فى تناول تلك المشروبات قد يسبب زيادة الوزن، وفقا لموقع “Health line”.

مشروبات صيفية تزيد الوزن

المشروبات الغازية

غالباً ما تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر المضاف وسعرات حرارية فارغة، مما يعني أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

علاوة على ذلك، تشير مراجعة بحثية موثوقة نُشرت عام ٢٠٢١ إلى أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات المُحلاة بالسكر قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بما يلي:

زيادة الوزن

سمنة الأطفال

داء السكري من النوع الثاني

أمراض القلب والأوعية الدموية

مع أنه لا يزال بإمكانك الاستمتاع بكوب من المشروبات الغازية من حين لآخر، حاول الحد من استهلاكك إلى حوالي ٣٥٤ مل، ولا تجعلها عادة يومية، يمكنك أيضًا اختيار مشروباتك المفضلة الخالية من السكر لتقليل استهلاكك للسكر.

عصائر الفاكهة

على الرغم من أن عصير الفاكهة يُعتبر غالبًا مشروبًا صحيًا، إلا أن العديد من العلامات التجارية تحتوي على كمية من السكر تُعادل تلك الموجودة في المشروبات الغازية، كما يفتقر العصير إلى الألياف وبعض العناصر الغذائية الأخرى التي تحصل عليها من تناول الفاكهة الكاملة.

حتى عصير الفاكهة الطبيعي 100%، الذي لا يحتوي على سكر مضاف، قد يكون غنيًا بالسكريات الطبيعية التي قد تؤثر سلبًا على الوزن، وبحسب دراسة وتحليل بحثي أُجري عام ٢٠٢٤، فإن تناول حصة واحدة من عصير الفاكهة الطبيعي ١٠٠٪ يوميًا يرتبط بزيادة الوزن، خاصةً لدى الأطفال.

لذلك يُنصح بتناول الفاكهة الكاملة بدلًا من العصير كلما أمكن، للاستفادة من أليافها وعناصرها الغذائية الأخرى، وإذا رغبتَ في إضافة عصير الفاكهة إلى نظامك الغذائي، فاحرص على اختيار عصير الفاكهة الطبيعي ١٠٠٪ غير المحلى كلما أمكن، وانتبه إلى حجم الحصة.

القهوة المحلاة بالسكر

القهوة غنية بالكافيين ومجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المفيدة للصحة، ما يجعلها مشروبًا مغذيًا، مع ذلك إذا أُضيفت إليها شراب أو سكر، فقد تحتوي القهوة والمشروبات المحلاة بها، مثل الفرابيه واللاتيه والموكا المثلجة، على كمية من السكر تعادل تلك الموجودة في المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة.

ومثل المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة، قد تساهم مشروبات القهوة المحلاة في زيادة الوزن، لذلك إذا كنت تُحاول إنقاص وزنك أو الحفاظ عليه، فمن الأفضل تجنب الخيارات الغنية بالسكر في المقهى، والحد من كمية السكر التي تُضيفها إلى قهوتك في المنزل أو المكتب.

اليوم السابع