شحنة لعلامة كيم كارداشيان تتورط فى قضية مخدرات ضخمة ببريطانيا

تحولت علامة SKIMS الخاصة بكيم كارداشيان إلى محور قضية صادمة في بريطانيا، بعدما كشفت السلطات عن ضبط شحنة كوكايين ضخمة مخبأة داخل شاحنة كانت تنقل منتجات أصلية للعلامة التجارية الشهيرة.

وبحسب السلطات البريطانية، تم العثور على أكثر من 90 كيلوجرامًا من الكوكايين، تُقدّر قيمتها بأكثر من 7 ملايين جنيه إسترليني، حسبما نشر موقع geo.tv.

كيف تم اكتشاف الشحنة؟

أوضحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أن السائق البولندي ياكوب يان كونكل، البالغ من العمر 40 عامًا، تم توقيفه في منطقة إسيكس بعد وصوله عبر عبارة قادمة من هولندا.

وأكدت التحقيقات أن شحنة منتجات SKIMS نفسها كانت قانونية بالكامل، وأن الشركة أو الجهة المستوردة لا علاقة لهما بالمخدرات المضبوطة.

لكن بعد فحص الشاحنة بالأشعة، اكتشف الضباط وجود مخبأ سري داخل باب المقطورة يحتوي على 90 عبوة من الكوكايين، تزن كل واحدة كيلوجرامًا.

السائق اعترف بالجريمة

كما رصد المحققون توقفًا غريبًا لمدة 16 دقيقة في سجل تحركات الشاحنة، ما أثار الشكوك حول العملية، ورغم إنكار السائق في البداية، إلا أنه اعترف لاحقًا بتهريب المخدرات مقابل 4500 يورو، وأصدرت المحكمة حكمًا بسجنه لمدة 3 سنوات ونصف.

SKIMS تنفي أي علاقة بالقضية

ومن جانبها سارعت شركة SKIMS إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه أي صلة لها بالقضية، وقالت الشركة في بيان لـ E! News: “SKIMS على علم بالأخبار الأخيرة المتعلقة بالشحنة التي تضمنت منتجاتنا، ونؤكد بشكل قاطع أننا لم نكن على أي علم بهذا النشاط الإجرامي”.

وأثارت الواقعة موجة ضخمة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ارتباط القضية باسم كيم كارداشيان وعلامتها التجارية الشهيرة التي تُقدّر بمليارات الدولارات

اليوم السابع