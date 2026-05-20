تحذيرات من تناول المكملات الغذائية المصنوعة بشكل حلوى الجيلى

يعتمد الجسم على العديد من الفيتامينات والمعادن ليعمل بأفضل شكل. وبينما ينبغي الحصول على معظم ما نحتاجه من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يتناول الكثيرون مكملات غذائية يومية للحفاظ على مستويات كافية منها

فى الوقت نفسه حذر أطباء من الإفراط فى تناول المكملات الغذائية، حيث إنه من الصعب تحديد كمية كل مكون في هذه المنتجات بدقة، بينها المكملات الغذائية المصنوعة على شكل حلوى الجيلى.

محتويات عالية من السكر

وفقا للخبراء، فعلى الرغم أن هذه المنتجات المصنوعة بشكل حلوى قد تشجع على الاستهلاك المنتظم، إلا أنها قد تحتوي على مستويات عالية من السكر، وبالنسبة للحلوى المطاطية، فلأن مذاقها يشبه الحلويات، سيتناولها الناس بانتظام وسيحصلون على مكملاتهم الغذائية. لذا فهذا أمر جيد.لكن يكمن خطر الحلوى المطاطية في احتوائها على السكر والمحليات، وهو أمر ضار، خاصةً إذا تم تناولها بكميات كبيرة، وقد يدفع هذا الأمر الناس إلى استهلاك كميات مفرطة من المكمل الغذائي

مكملات غذائية مهمة لصحتك ومصادرها الطبيعية

يوجد عدد من المكملات الغذائية التى من الضرورى تناولها لتحسين الحالة الصحية، وهى:

فيتامين د

هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون مهم للغاية لحياتك، حيث يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهو أمر مهم لصحة عظامك كما أنه يقوي عضلاتك ويحركها، ويشكل اتصالات عصبية بالدماغ، ويعزز وظيفة الجهاز المناعي.

يوجد فيتامين د على نطاق واسع في صفار البيض والأسماك الدهنية والحليب، وهو مهم للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وذوي البشرة الداكنة – الذين هم أكثر عرضة للإصابة بنقصه.

أوميجا 3

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية جزءًا من بنية كل خلية في الجسم وهي محملة بالفوائد الصحية، وفقًا للمعاهد الأمريكية للصحة، فإن تناول 1-1.5 جرام من أوميجا 3 يوميًا يمكن أن يساعدك على تخفيف الالتهاب والتغلب على آلام الدورة الشهرية وتنظيم الهرمونات.

تم العثور على أوميجا 3 في كل من المصادر النباتية والحيوانية مثل المأكولات البحرية والأسماك والزيوت النباتية والمكسرات والكيوي والبابايا والأفوكادو والتوت والبرتقال.

الزنك

الزنك هو معدن أساسي يحسن نوعية حياتك بشكل كبير. فهو يساعد جسمك على محاربة البكتيريا والفيروسات، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويصنع الحمض النووي والبروتينات.

ووفقا للخبراء، فإن تناول 5 ملليجرام من الزنك يوميا يساعد على الوقاية من جميع أنواع الأمراض. يوجد بشكل طبيعي في اللحوم الحمراء والكاجو والمحار ويساعد على تقوية جهاز المناعة لديك

فيتامين C

فيتامين C هو مصدر قوة لمضادات الأكسدة التي توفر المناعة، وفقا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، فإن فيتامين C يحمي ويعزز صحة الخلايا، ويحافظ على الجلد والعظام والغضاريف، ويساعد الجسم في التئام الجروح.

ويقترح الأطباء أن يتناول الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عامًا ما لا يقل عن 40 ملليجرام من فيتامين سي يوميًا، والتي تشمل الفواكه مثل الموز والبرتقال.

