إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي في اليوم الأول من “حرب رمضان”

كشف مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، الإثنين، لأول مرة، تفاصيل الحالة الصحية للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، خلال اليوم الأول من الحرب، مشيرًا إلى أنه نُقل إلى المستشفى عقب الحادث.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”، أوضح المسؤول الإيراني، أنه “فور وصول الخبر إلينا، بدأنا بالتفكير في كيفية صياغة سردٍ للأحداث، خصوصا أن الروايات كانت تُصاغ في جميع أنحاء العالم، وكانت المهمة بالغة الصعوبة”.

وأضاف أن “غرفة العمليات جرى تجهيزها بشكل كامل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا”، مؤكدًا أن “قائد الثورة لم يُصب بأذى بالغ، رغم أن أي شخص يتواجد في موقع حادث كهذا من الطبيعي أن يتعرض لإصابات متعددة”.

وأشار إلى أن “الإصابات لم تكن من النوع الذي يؤدي إلى تشويه أو مقتل أو بتر أحد الأطراف، كما حدث للمرشد الراحل علي خامنئي”، لافتًا إلى أنه “تم وضع بضع غرز على الجروح، وكان الجزء الذي تقرر خياطته في ساقه”.

وختم مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية، تصريحاته بالقول: إن “الحالة الصحية للمرشد الإيراني وُصفت بالمستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم”.

وصرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن “المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي أصيب بجروح ومن المرجح أن يكون قد أصيب بتشوّه”.

فيما أكد متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حينها، أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتمتع بصحة جيدة، موضحًا أن تأخر ظهوره العلني يعود إلى ظروف الحرب الراهنة، وليس لأي أسباب صحية.

وقال بقائي في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”: “المرشد الأعلى مجتبى خامنئى بصحة جيدة، وتأجيل ظهوره العلني بسبب ظروف الحرب”.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن أضرار ووقوع ضحايا مدنيين. وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد، دون نتائج حاسمة، ما دفع ترامب إلى تمديد وقف الأعمال العدائية، لمنح إيران وقتًا لتقديم “مقترح موحّد”، وفق تعبيره.

وأدى التصعيد إلى توقف حركة المرور تقريبًا في مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود.

