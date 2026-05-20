حماقى يعلن انتهاءه من ألبوم سمعونى ويعلن موعد طرح أول أغانيه

أعلن النجم محمد حماقي عن انتهائه من أحداث ألبوماته، الذي يأتي باسم “سمعوني”، والمقرر طرح أولى أغانيه غداً الخميس “قالوا عني إيه”، حيث نشر بوست عبر حساباته الرسمية بمختلف منصات السوشيال ميديا المختلفة يعلن من خلاله انتهاءه من اللمسات الأخيرة من الألبوم.

وكتب حماقي عبر حسابه: “خلاص.. النهارده أقدر أقول إن رحلة الألبوم خلصت عندي، وبكرة جاهزة تبتدي عندكم ومعاكم، أول أغنية “قالوا عني إيه” من ألبوم “سمّعوني” هتنزل بكرة الخميس الساعة 5″.

ويشارك الملحن محمدى خلال الفترة المقبلة بمجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة التي تجمعه بعدد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، في خطوة تعكس حالة النشاط الفني الكبيرة التي يعيشها مؤخرًا، ورغبته في تقديم موسيقى مختلفة ومتنوعة تناسب تطورات سوق الأغنية العربية.

ويتعاون محمدي في أعماله الجديدة مع كل من محمد حماقي، تامر عاشور، بهاء سلطان، فضل شاكر، ورامي صبري، حيث تحمل هذه الأغانى طابعًا موسيقيًا مختلفًا يجمع بين الإحساس والطابع العصري والتجديد في الألحان والأفكار الموسيقية.

ويحرص محمدي في هذه المرحلة على تقديم ألحان تحمل بصمة خاصة وتتنوع بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي، بما يتماشى مع هوية كل مطرب، إلى جانب السعي لتقديم شكل موسيقي جديد يواكب تطلعات الجمهور خلال الفترة الحالية.

