استثمار “زووم” المبكر في “أنثروبيك” يدرّ عليها مليار دولار

حققت شركة زووم، المتخصصة في خدمات الاجتماعات عبر الفيديو، أرباحًا صافية بلغت حوالي مليار دولار أميركي من استثمارها في أوائل عام 2023 في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “أنثروبيك”.

وبلغت القيمة الإجمالية لحصة “زووم” في شركة الذكاء الاصطناعي سريعة النمو نحو 1.27 مليار دولار، وفقًا لإفصاح تنظيمي صدر يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة بشكل أكبر مع اقتراب “أنثروبيك” من إتمام جولة تمويل جديدة قد تُغلق الأسبوع المقبل، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه “العربية Business”.

وكان الهدف الأصلي من هذا الاستثمار الاستراتيجي هو دمج نماذج “كلود” اللغوية الكبيرة من “أنثروبيك” ضمن بنية الذكاء الاصطناعي الموحدة الخاصة بزووم.

وتسعى “أنثروبيك” لجمع ما يصل إلى 30 مليار دولار، عند تقييم إجمالي يبلغ 900 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقود جولة التمويل كل من سيكويا كابيتال، ودراغونير إنفستمنت غروب، وألتيميتر كابيتال، وغرين أوكس كابيتال بارتنرز، بمساهمة بملياري دولار لكل منها.

ومن المقرر أيضاً مشاركة المستثمرين الحاليين، بما في ذلك فاوندرز فاند وجنرال كاتاليست.

وقال داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، مؤخرًا إن الشركة الناشئة شهدت نموًا هائلًا في الاستخدام والإيرادات السنوية بلغ 80 ضعفًا خلال الربع الأول، مما دفعها إلى بذل جهود مكثفة للحصول على المزيد من القدرات الحاسوبية.

ويتزامن هذا المكسب الكبير مع النتائج المالية القوية التي أعلنتها شركة زووم للربع الأول بعد إغلاق التداول يوم الخميس، والتي تجاوزت توقعات المحللين.

وأعلنت زووم عن إيرادات بلغت 1.24 مليار دولار خلال الربع الأول، بزيادة سنوية قدرها 5.5%، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة إلى 1.55 دولار للسهم، مقارنة بـ1.43 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعقب هذه النتائج الإيجابية، رفعت إدارة “زووم” توقعاتها للعام الكامل، متوقعة أرباحًا معدلة تتراوح بين 5.96 و6.00 دولارات للسهم، مع إيرادات إجمالية تتراوح بين 5.08 مليارات و5.09 مليارات دولار.

كما أقرت “زووم” برنامجًا جديدًا لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار. واستجابةً لتجاوز الأرباح التوقعات وارتفاع قيمة أصول شركة أنثروبيك، رفعت العديد من مؤسسات الوساطة في وول ستريت توقعاتها لسعر سهم زووم يوم الجمعة.

ورفع “مورغان ستانلي” السعر المستهدف إلى 105 دولارات من 92 دولارًا، ورفعت “روزنبلات” توقعاتها إلى 130 دولارًا من 115 دولارًا، وعدّلت “بنشمارك” توقعاتها إلى 125 دولارًا من 121 دولارًا، مع احتفاظ الثلاثة بتصنيفات إيجابية.

