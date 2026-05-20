جوجل تكشف عن Ask YouTube للبحث التفاعلى داخل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعى

أعلنت شركة جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2026 عن ميزة جديدة تحمل اسم “Ask YouTube”، والتي تقدم تجربة بحث تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل منصة YouTube، في خطوة تستهدف تحويل طريقة البحث عن الفيديوهات من مجرد كلمات مفتاحية إلى محادثة ذكية كاملة مع المنصة.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين طرح أسئلة تفصيلية بصيغة طبيعية، مع إمكانية متابعة البحث بأسئلة إضافية للحصول على نتائج أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على الطريقة التقليدية في البحث، فبدلاً من كتابة كلمات مختصرة، أصبح بإمكان المستخدم أن يسأل يوتيوب بشكل مباشر عن أفضل الطرق لتعليم طفل ركوب الدراجة أو عن الألعاب الهادئة المناسبة قبل النوم.

Gemini يقود تجربة البحث الجديدة داخل يوتيوب

وأوضحت جوجل أن Ask YouTube تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini لتحليل المحتوى الموجود على المنصة بالكامل، سواء فيديوهات Shorts القصيرة أو المقاطع الطويلة، ثم تقديم النتائج في واجهة تفاعلية تضم ملخصات نصية إلى جانب اقتراحات الفيديوهات المرتبطة بالسؤال.

كما تسمح الميزة للمستخدم بالاستمرار في طرح أسئلة إضافية أثناء البحث، ما يمنح تجربة أقرب إلى الدردشة مع مساعد ذكي يفهم السياق ويطوّر النتائج تدريجياً بناءً على اهتمامات المستخدم، وأكدت الشركة أن Ask YouTube تختلف عن زر “Ask” الحالي الموجود داخل بعض الفيديوهات، لأن النظام الجديد لا يجيب عن محتوى فيديو واحد فقط، بل يعمل كمحرك بحث ذكي يغطي منصة يوتيوب بالكامل.

الميزة متاحة حالياً لمشتركي YouTube Premium

وبحسب جوجل، تتوفر الميزة حالياً عبر YouTube Labs لمشتركي YouTube Premium داخل الولايات المتحدة ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، على أن يتم توسيع الإطلاق تدريجياً لجميع المستخدمين خلال الأشهر المقبلة، وخلال المؤتمر نفسه، أعلنت جوجل أيضاً عن وصول نموذج Gemini Omni إلى ميزة Remix الخاصة بـ YouTube Shorts وتطبيق YouTube Create، ما يسمح للمستخدمين بتعديل الفيديوهات القصيرة باستخدام أوامر نصية وصور، مع الحفاظ على سياق الفيديو الأصلي.

وأشارت الشركة إلى أن الفيديوهات المعدلة ستتضمن علامات توضح استخدام الذكاء الاصطناعي وروابط للمحتوى الأصلي، كما سيحصل صناع المحتوى على خيار تعطيل إعادة المزج البصري إذا أرادوا ذلك.

جوجل توسع حضور Gemini داخل تطبيقاتها

ولم تتوقف إعلانات الشركة عند يوتيوب فقط، إذ كشفت جوجل عن أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيقات Workspace، من بينها Docs Live وGmail Live وخصائص صوتية جديدة داخل Google Keep، تسمح للمستخدمين بإنشاء المستندات والبحث داخل البريد الإلكتروني وتنظيم الملاحظات باستخدام الأوامر الصوتية الطبيعية.

كما أعلنت الشركة عن خدمات أخرى جديدة مثل Google Pics لإنشاء الصور وتعديلها، بالإضافة إلى تحسينات AI Inbox، إلى جانب Gemini Spark، المساعد الجديد القادر على تنفيذ المهام بين تطبيقات Workspace المختلفة بشكل أكثر ذكاءً وسلاسة.

