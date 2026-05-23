وفد مشترك من الطوارئ الصحية يقف على أوضاع العائدين بالدالي والمزموم

قام وفد مشترك من الإدارة العامة للطوارئ الصحية الاتحادية والولائية اليوم بزيارات ميدانية بمناطق العائدين من دولة جنوب السودان وإقليم النيل الأزرق بمحلية الدالي والمزموم.

جاء ذلك للوقوف على الإحتياجات الأساسية الطارئة قبيل موسم الأمطار ورفع جاهزية الكوادر الصحية تحسبا لأي طارئ وتفعيل فريق الإستجابة السريعة بالمحلية والوقوف على وفرة الإمداد الدوائي، حيث تم تقييم الإحتياجات العاجلة المتعلقة بالخدمات الصحية والطبية.

وأكدت الزيارة على أهمية تقديم الخدمات الضرورية وتوحيد الجهود لخدمة جميع العائدين بالولاية.

وأكد الجانبان أن الوضع الصحي مستقر داعين المنظمات الدولية والوطنية لتكثيف التدخلات في هذا الجانب.

سونا