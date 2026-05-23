الإنتربول يصدر نشرة بحق شقيق حميتي المدرج على قائمة العقوبات

في تطور جديد على صعيد العقوبات الدولية المرتبطة بالأزمة السودانية، أصدر جهاز الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” نشرة بحق القوني حمدان دقلو موسى، شقيق قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وذلك عقب إدراجه رسميًا ضمن قائمة العقوبات الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الخاص بالسودان.

الإجراءات المفروضة على القوني تشمل حظر السفر وتجميد الأصول ومنع أي دعم أو إمداد عسكري، مع الإشارة إلى أن محل إقامته مسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاءت هذه العقوبات بعد اتهامه بالمشاركة في شراء أسلحة ومعدات عسكرية لصالح مليشيا الدعم السريع، وفق بيان صادر عن البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، بناءً على مقترح تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

تقارير سابقة كانت قد ربطت اسم القوني بإدارة شبكات مالية ولوجستية وشركات واجهة تُستخدم في استيراد العتاد العسكري، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي والمسيّرات والذخائر، إضافة إلى ارتباطه بشبكات لتجنيد مرتزقة أجانب، بينهم عناصر من كولومبيا. هذه الاتهامات تعكس حجم الدور الذي يُعتقد أنه لعبه في دعم المليشيا، ما دفع المجتمع الدولي إلى تشديد الإجراءات بحقه.

الانتباهة