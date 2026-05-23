قرار بإعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم الاتحادية والولائية

أعلن مزارعو ولاية القضارف عن موافقة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى جانب والي الولاية الفريق محمد أحمد حسن، على إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم الاتحادية والولائية المفروضة عليه.

وبحسب ما نقلته لجنة المزارعين المفوضة، فإن القرار يشمل رفع الأعباء المالية التي كانت تفرض على جالون الجازولين الزراعي، حيث بلغت الرسوم الولائية وحدها نحو ألف جنيه للجالون الواحد. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها دعماً مباشراً للقطاع الزراعي في الولاية، وتخفيفاً للأعباء التي ظل يتحملها المزارعون خلال المواسم الماضية.

