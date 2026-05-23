سياسية

قرار بإعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم الاتحادية والولائية

2026/05/23
548629991 1236959388473364 4937987803510794327 n 1

أعلن مزارعو ولاية القضارف عن موافقة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى جانب والي الولاية الفريق محمد أحمد حسن، على إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم الاتحادية والولائية المفروضة عليه.
وبحسب ما نقلته لجنة المزارعين المفوضة، فإن القرار يشمل رفع الأعباء المالية التي كانت تفرض على جالون الجازولين الزراعي، حيث بلغت الرسوم الولائية وحدها نحو ألف جنيه للجالون الواحد. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها دعماً مباشراً للقطاع الزراعي في الولاية، وتخفيفاً للأعباء التي ظل يتحملها المزارعون خلال المواسم الماضية.

الانتباهة

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/05/23