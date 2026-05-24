تحديث جوجل.. ميزات مونتاج CapCut داخل تطبيق Gemini

أعلنت منصة CapCut عن شراكة جديدة مع Google تهدف إلى دمج أدوات تعديل الصور والفيديو الخاصة بها داخل تطبيق Gemini، في خطوة تعكس تسارع المنافسة بين منصات الذكاء الاصطناعي الإبداعية وتطبيقات صناعة المحتوى، وكشفت CapCut عن الشراكة عبر منشور رسمي على منصة X، مؤكدة أن المستخدمين سيتمكنون “قريبًا” من الوصول إلى أدوات التعديل والإبداع الخاصة بها مباشرة داخل تطبيق Gemini.

ورغم أن التفاصيل الكاملة لم تُعلن بعد، فإن التكامل الجديد قد يسمح للمستخدمين بإنشاء الصور والفيديوهات أو تعديلها وتحسينها باستخدام أدوات CapCut دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق Gemini، ما يجعل تجربة صناعة المحتوى أكثر سلاسة واعتمادًا على المحادثة مع الذكاء الاصطناعي.

دمج الذكاء الاصطناعي مع صناعة المحتوى

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا إلى دمج أدوات التصميم والإنتاج الإبداعي داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف تحويل تجربة إنشاء المحتوى إلى عملية متكاملة تتم من خلال الأوامر النصية والمحادثات الذكية، وتوفر CapCut بالفعل مجموعة واسعة من أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل إنشاء الصور عبر AI، والمونتاج التلقائي للفيديوهات، والقوالب الجاهزة، والمؤثرات البصرية، وهي المزايا التي ساعدت التطبيق على التوسع بقوة خلال السنوات الأخيرة، ولا تُعد هذه الشراكة الأولى بين Google وCapCut، إذ سبق أن تعاون الطرفان خلال عام 2025 عندما أضافت Google Photos ميزة “التعديل عبر CapCut” داخل خدمة الملخص السنوي للصور، ما أتاح للمستخدمين تصدير الصور مباشرة إلى CapCut باستخدام قوالب مخصصة، ويبدو أن الشراكة الجديدة تمثل توسعًا أكبر لهذا التعاون، عبر دمج أدوات التحرير مباشرة داخل منظومة Gemini الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

منافسة متصاعدة في سوق أدوات الذكاء الاصطناعي

وتسعى شركات التكنولوجيا حاليًا إلى الجمع بين أدوات التحرير التقليدية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل منصة واحدة، وهو ما قد يمنح Google قدرة أكبر على منافسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الإبداعية الأخرى التي بدأت بالفعل في تطوير تجارب تعتمد على “صناعة المحتوى بالمحادثة”، وحتى الآن، لم تكشف Google أو CapCut عن موعد الإطلاق الرسمي للتكامل الجديد، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بعض المزايا المتقدمة ستتطلب اشتراكات مدفوعة داخل CapCut أو Gemini

