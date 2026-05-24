اليوم العالمى للفصام يسلط الضوء على معاناة أكثر من 20 مليون شخص

يحتفل العالم فى 24 مايو من كل عام باليوم العالمى للفصام، وهو مناسبة تهدف إلى زيادة الوعى بهذا الاضطراب النفسى الذى يؤثر على أكثر من 20 مليون شخص حول العالم، ويأتى هذا اليوم فى ظل استمرار الوصمة الاجتماعية المرتبطة بمرض الفصام، نتيجة قلة الحديث عنه وضعف تمثيله بشكل دقيق فى وسائل الإعلام، ما دفع إلى إطلاق هذه المناسبة العالمية من أجل تعزيز التوعية وتسهيل وصول المصابين إلى الدعم والمساعدة، بحسب موقع national today، كما يسلط اليوم العالمى للفصام الضوء على التحديات اليومية التى يواجهها المصابون بهذا الاضطراب فى مختلف دول العالم.

أعراض المرض وبداية ظهوره

يعد الفصام اضطرابا عقليا يرتبط بأعراض ذهانية مستمرة، من بينها الهلوسة السمعية أو البصرية، والتفكير الوهمى، والانفصال عن الواقع، إضافة إلى اضطرابات التفكير والسلوك.

وتبدأ أعراض المرض غالبا فى الظهور خلال أوائل العشرينات من العمر، رغم إمكانية ظهور بعض الحالات النادرة فى مرحلة الطفولة المبكرة.

وبحسب التقديرات، يصيب الفصام نحو 24 مليون شخص على مستوى العالم، ما يجعله من أبرز الاضطرابات النفسية التى تحتاج إلى دعم طبى واجتماعى مستمر.

تطور الاعتراف بالفصام وعلاجه

ظهرت الحالات المرتبطة بالفصام منذ القرن الثامن عشر الميلادى، رغم أن المرض كان معروفا منذ فجر الحضارة، إلا أن الاعتراف الطبى به لم يتم بصورة واضحة إلا خلال أوائل القرن العشرين.

وقام الطبيب النفسى يوجين بلولر بصياغة مصطلح “الفصام”، ليصبح لاحقا الاسم العلمى المعتمد لهذا الاضطراب.

وشهدت طرق العلاج تطورا كبيرا مع حلول عام 1980، بعد إدخال الأدوية المضادة للذهان ضمن الإجراءات الطبية الحديثة، بالتزامن مع تطور أساليب العلاج النفسى بشكل واسع.

مكافحة الوصمة وتقديم الدعم

يؤكد المختصون أن الفصام اضطراب قابل للعلاج، بل ويمكن الشفاء منه بالكامل فى بعض الحالات، خاصة مع الحصول على العلاج الدوائى والنفسى المناسب.

وأظهرت حالات عديدة تحسنا ملحوظا لدى المرضى بعد تلقى الرعاية اللازمة، إلا أن كثيرين لا يزالون يترددون فى طلب المساعدة بسبب الخوف من وصمة العار المرتبطة بالمرض

ولهذا السبب، تم إطلاق اليوم العالمى للتوعية بالفصام بهدف تعريف المرضى وعائلاتهم والمجتمعات بطبيعة هذا الاضطراب، وتشجيع الجميع على تقديم الدعم والمساندة للمصابين به.

