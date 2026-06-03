“استخدم عبارات نابية”.. مصدران يكشفان لـCNN تفاصيل اتصال “غاضب” لترامب بنتنياهو بسبب قصف لبنان

كشف مصدران، لشبكة CNN، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتسم بنبرة حادة، حيث ضغط الرئيس الأمريكي على الزعيم الإسرائيلي لتقليص خطط العمليات العسكرية في لبنان.

وفقاً للمصدرين، استخدم ترامب في بعض الأحيان عبارات نابية للتعبير عن استيائه من الهجوم المزمع، الذي هدد بتقويض جهوده للتوسط في اتفاق مبدئي مع إيران.

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وفي إحدى اللحظات، ذكّر الرئيس الأمريكي نتنياهو بدعمه له في الماضي، وحذّره من أن قصف لبنان “قد يزيد من عزلة إسرائيل”.

ولم يُعلّق البيت الأبيض على اللهجة الحادة للاتصال، الذي سبق أن نشره موقع “أكسيوس”.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” بعد حديثه مع نتنياهو أن الاتصال كان “مثمراً”، وزعم أن إسرائيل و”حزب الله” اللبناني سيتوقفان عن مهاجمة بعضهما البعض، وقال إن القوات الإسرائيلية “لن تتقدم نحو العاصمة اللبنانية، بيروت”.

ولاحقا ذكر في منشور منفصل: “تحدثتُ مع بنيامين نتنياهو، وطلبتُ منه عدم شنّ غارة كبيرة على بيروت فقام بسحب قواته. شكرًا لك يا نتنياهو، كما تحدثتُ مع ممثلين عن قادة حزب الله، ووافقوا على وقف إطلاق النار على إسرائيل وجنودها. وبالمثل، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار عليهم. لنرَ إلى متى سيستمر هذا – نأمل أن يكون للأبد”.

ومن جانبه، قال نتنياهو في بيانه الخاص إن الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرب جنوب لبنان “كما هو مخطط له”، وأضاف أن “حزب الله إذا استمر في مهاجمة المدن الإسرائيلية والمدنيين، فإن إسرائيل ستضرب بيروت”.

في غضون ذلك، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه “لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان”.

وصباح الاثنين، صرح كاتس ونتنياهو، في بيان مشترك، بأنهما أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي ببدء قصف بيروت، لكن في بيانَيهما المسائيين، أقر كلاهما ضمنياً بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب، وقالا إن “إسرائيل لن تهاجم بيروت فوراً”.

وفي المقابل، تلقت السلطات اللبنانية تأكيداً بموافقة “حزب الله” على مقترح أمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفقاً لبيان صادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن.

CNN