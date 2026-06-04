ساعات فاخرة ووعد تحقق.. قصة متداولة حول مكافآت باريس سان جيرمان

تداولت تقارير أن مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، أوفى بوعد قطعه للاعبيه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعهد بتقديم ساعات فاخرة لكل فرد من أفراد الفريق في حال التتويج باللقب.وذكر حساب Tendencias Deportes على “إكس”، أن المدرب الإسباني حفز لاعبيه خلال الاستراحة بين شوطي المباراة، مطالبا إياهم بالحفاظ على التركيز والالتزام بالخطة الفنية حتى النهاية، قبل أن يعدهم بمكافأة خاصة إذا نجحوا في حصد الكأس الأوروبية.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعبين حصلوا على ساعات فاخرة قيل إن قيمتها تتراوح بين 14 و15 ألف دولار للساعة الواحدة، ما يعني أن قيمة الهدايا الموزعة على أفراد الفريق قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.

ورغم الانتشار الواسع للقصة عبر منصات التواصل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من باريس سان جيرمان أو لويس إنريكي لتأكيد صحة هذه الأنباء أو نفيها.

ويأتي تداول هذه الرواية بعد نجاح باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا عقب فوزه على أرسنال في النهائي، في إنجاز عزز مكانة الفريق بين كبار القارة الأوروبية.

روسيا اليوم