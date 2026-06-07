الميناء الجنوبي ببورتسودان يتداول نحو 3 آلاف حاوية مكافئة خلال فترة عيد الأضحى

أعلنت وحدة إعلام الميناء الجنوبي أن محطة الحاويات بالميناء الجنوبي واصلت عملياتها التشغيلية بكفاءة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت ثلاث بواخر حاويات وتمت مناولة 1875 حاوية واردة وصادرة، بما يعادل 2969 حاوية مكافئة.

وأوضحت الوحدة أن أولى البواخر التي تم استقبالها كانت الباخرة ZHONG LIAN SHAN TOU، والتي رست بالمحطة في 28 مايو 2026م عند الساعة التاسعة صباحاً، وغادرت في 29 مايو عند الساعة الثانية صباحاً، حيث تم تداول 538 حاوية واردة وصادرة، بما يعادل 910 حاويات مكافئة.

كما استقبلت المحطة الباخرة H ORCA التي رست في 29 مايو عند الساعة الواحدة والنصف صباحاً، وغادرت في 30 مايو عند الساعة الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة مساءً، وشهدت مناولة 898 حاوية واردة وصادرة، بما يعادل 1367 حاوية مكافئة.

وفي السياق ذاته، رست الباخرة FOLK YANBU بالمحطة في 30 مايو عند الساعة الثامنة صباحاً، وغادرت في اليوم نفسه عند الساعة التاسعة مساءً، حيث تم تداول 439 حاوية واردة وصادرة، بما يعادل 692 حاوية مكافئة.